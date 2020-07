Floridense vence a primeira etapa e avança na disputa das quartas de final em competição estadual

O COACH RitBox floridense João Vitor Carmo, está participando de uma competição em nível estadual.

Ele venceu a primeira etapa e agora está buscando uma vaga nas quartas de final da disputa.

O duelo que une outros 15 profissionais do segmento no Estado de São Paulo, está acontecendo pela internet, onde João Vitor Carmo pretende conquistar o título representando o Oeste Paulista.



Para participar, basta acessar o link do Instagram:https://www.instagram.com/stories/ritboxsaopaulo/2359022378111059803/ ou CLICAR AQUI.



O RitBox é um programa de treinamento em casa, que une treino, dança e música com o intuito de tornar a atividade mais divertida e objetiva.