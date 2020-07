Salmourão é contemplada com ônibus 0 km do Estado

O município de Salmourão foi contemplado no começo deste mês, com a entrega de um ônibus por meio do Governo do Estado, para o transporte escolar com recursos do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação). A entrega do veículo ocorreu na cidade de São Bernardo do Campo e seguiu o cronograma de entrega do Governo do Estado de São Paulo, com todas as regras de segurança devido à pandemia do Covid-19.

O veículo é equipado com dispositivo de acessibilidade do tipo poltrona móvel para embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O prefeito Ailson enfatizou que o veículo será um grande reforço para o transporte escolar e foi entregue ao município pela Secretaria Estadual de Educação para auxiliar no transporte escolar em virtude do convênio já existente entre o município e o Estado.

“Esse ônibus irá garantir maior segurança e conforto aos nossos alunos da rede municipal e estadual de ensino”, afirmou o prefeito.

O prefeito Ailson recebeu o ônibus no Almoxarifado Municipal juntamente com seu vice Marcos Paio e ainda a secretária de Educação do município de Salmourão, Shirlei Cardoso e do servidor Paulo Rogerio Ferreira, que conduziu o veículo até o município.