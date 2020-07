Sucesso: revista publica resultado da 1ª fase de estudos da vacina de Oxford

A revista The Lancet publicou, na manhã desta segunda-feira (20), os resultados da primeira fase de estudos da vacina da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, a mais promissora do mundo no combate ao novo coronavírus.

Os resultados indicam que a vacina é eficaz: induz resposta imunológica e é segura, com poucos efeitos colaterais. Duas doses do antídoto podem proteger ainda mais.

Contudo, os especialistas afirmam que ainda é preciso esperar resultados de mais estudos. Mesmo assim, o governo do Reino Unido já encomendou 100 milhões de doses do medicamento.

Se a eficácia da vacina seguir sendo comprovada, este estudo é mais um passo para a produção e distribuição comercial do medicamento, o que pode ocorrer em janeiro de 2021.