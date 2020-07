Anvisa planeja dar aval a mais um teste de vacina contra coronavírus no Brasil

“Estamos em discussão com algumas outras propostas, e o Brasil tem sido bastante procurado”, afirmou à reportagem o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Segundo ele, isso ocorre devido ao alto número de casos da Covid-19 no país.

Dados publicados nesta segunda (20) na revista médica Lancet apontam que a vacina experimental de Oxford é segura e produziu resposta imune no início dos ensaios clínicos em voluntários saudáveis nas fases 1/2. A vacina já está na fase 3 (a última antes do licenciamento) e os resultados já tinham sido anunciados, mas agora passaram por revisão e saíram em uma publicação científica de prestígio.

Segundo a publicação, a vacina não causou efeitos adversos graves e provocou respostas imunes de anticorpos e das células T, outras células de defesa do corpo humano. Ainda são necessárias mais análises, porém, para confirmar o grau de eficácia e um possível tempo de duração dessa proteção.

Mesmo assim, o resultado é importante e já ajuda a garantir a continuidade do estudo no Brasil, segundo Mendes, da Anvisa. Isso ocorre porque a pesquisa foi aprovada com protocolo mais rápido do que o convencional devido à emergência pela Covid-19.

“O cenário de aprovação de vacinas no mundo mudou, e o que levava dez anos para aprovar agora temos que condensar e aceitar avançar em fases mesmo com perguntas pendentes. Uma pergunta pendente esse artigo respondeu, que é se a vacina tinha capacidade de produzir anticorpos neutralizantes, uma das estratégias que vacinas usam para garantir a eficácia”, explica o gerente.

“Esse dado é importante porque se tivesse gerado eventos adversos graves, por exemplo, ou não tivesse capacidade de gerar anticorpos, poderíamos decidir pela interrupção do estudo. Isso garante a continuidade e compõe as evidências que no final serão analisadas.”

Atualmente, a vacina de Oxford é uma das mais avançadas entre as candidatas na corrida pela imunização contra o coronavírus Sars-CoV-2.

No Brasil, essa vacina já está sendo testada desde o mês passado em São Paulo e no Rio, por meio de parcerias com o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e com o Instituto D’Or. Os voluntários são cerca de 2.000 profissionais de saúde na linha de frente no combate à Covid-19.