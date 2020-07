ATP adia reinício da temporada de tênis profissional

A associação de tenistas profissionais (ATP, na sigla em inglês) anunciou nesta terça (21) que cancelou o Citi Open, evento da ATP 500 realizado em Washington e que marcaria o retorno do ATP Tour após a suspensão do tênis profissional em março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo a ATP, o torneio estava previsto para começar em 13 de agosto, mas diante das “incertezas contínuas que afetam a capacidade de cumprir os principais prazos de planejamento de eventos, foi tomada a decisão de cancelar o evento”. “Com apenas 23 dias para o início do torneio, existem muitos problemas externos não resolvidos, incluindo várias restrições internacionais de viagens e tendências preocupantes de saúde e segurança, que nos forçaram a tomar essa decisão agora com justiça para nossos jogadores, fornecedores e parceiros, para que possam ter certeza em torno de seu planejamento”, afirmou o presidente do Citi Open, Mark Ein. Agora a expectativa se volta para a realização do US Open, programado para acontecer em Nova York a partir de 20 de agosto.