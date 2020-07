FLÓRIDA: Vereador critica postura da Sabesp em não querer solucionar problema de poço no meio de avenida

Em recente sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador Sidnei Gazola apresentou requerimento solicitando para que seja oficiado ao promotor de Justiça da comarca de Flórida Paulista, dr. Samuel Camacho Castanheira, para que tome as providências que julgar necessário referente a existência de um poço para o abastecimento de água de propriedade da Sabesp localizado sobre a via da avenida Circular (atual avenida Prefeito Eder Prando), no trecho entre o Residencial Hollywood I à avenida Augusta Gava Garbeloto nesta cidade.

Ressaltou o vereador que a Sabesp possui um poço de coleta para abastecimento de água em cima da via da avenida Circular, sendo que no referido trecho a avenida está sem utilização, ou seja, fechado para o tráfego de veículos; porém, com a implantação e construção de moradias no Residencial Hollywood I, se faz necessária a abertura da avenida Circular no referido trecho, pois dezenas de famílias que residem no residencial terão facilidade de chegar até o centro da cidade.

Em nota após o requerimento do vereador, a Sabesp informou que iniciou a operação dos serviços de saneamento básico em Flórida Paulista em 1º de fevereiro de 1979 e que o poço já existia no local onde agora foi projetada a avenida Circular. “Cabe dizer ainda que o valor do investimento para instalação do poço foi devidamente pago pela Sabesp ao município. Assim como foi destacado no documento de 2018, a empresa reforça que o poço é parte integrante essencial do sistema de abastecimento de água da cidade”.

A resposta da empresa gerou indignação do vereador Nei Gazola que afirmou que mostra que a Sabesp não se preocupa com o desenvolvimento da cidade e o bem estar da população.

“A Sabesp além de cobrar altos valores nas contas de água e esgoto, mostra que não se preocupa com a cidade, pois em nenhum momento falou em buscar uma solução para o problema”, lamentou o vereador.

Ainda o vereador afirmou que o caso vai estar a cargo da Promotoria de Justiça e que acredita numa solução. “Pela nota a Sabesp afirma que está sendo projetada a avenida Circular, fato que mostra que a empresa não sabe da situação, uma vez que a avenida sempre fez parte do mapa da cidade. Mas ainda acredito na justiça, porque a Sabesp não se preocupa com a cidade e a nossa população”, finalizou o vereador.