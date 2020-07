Morre idoso que se envolveu em acidente entre moto e ambulância

Anteontem (19) no início da tarde, houve um acidente onde foram vítimas três pessoas de Dracena, no acesso à cidade de Ouro Verde, quando o condutor perdeu o controle de direção e o veículo acabou chocando-se contra uma árvore. Ficaram feridos pai e mãe de 26 anos e o filho do casal de 1 ano e nove meses.

Uma Ambulância que ajudou no socorro das vítimas, trazia a criança para o Pronto Atendimento Municipal de Dracena, quando há uma quadra da Santa Casa, mais precisamente na esquina das ruas São Paulo com a Magid Zacharias, se envolveu em acidente com uma Motocicleta.

A moto era conduzida pelo idoso que fazia o sentido jardim Kenedy ao Posto Alvorada pela Magid e acabou colidindo com a Ambulância que fazia o sentido centro a Santa Casa pela São Paulo.

O idoso foi socorrido com ferimentos considerados graves ao Pronto Atendimento Municipal, após foi transferido para Presidente Prudente e no início da noite não resistiu e veio a óbito.

Órgãos de imprensa por inúmeras vezes cobraram providências de diversos órgãos, principalmente da Prefeitura e Secretaria de Assuntos Viários, mas até agora ninguém tomou qualquer tipo de providência. Será que após essa morte onde uma família chora a perda de seu ente querido alguém do poder público municipal vai se sensibilizar e tomar alguma atitude para resolver de vez o problema, ou vai esperar morrer mais gente? Em vez de gastar por exemplo com Semáforos, porque não se resolve um problema gravíssimo como esse que cansamos de apontar. Muito triste em ver uma administração mais preocupada com obras politiqueiras do que algo concreto para a segurança de seres humanos.