MARIÁPOLIS: Prefeitura inaugura segunda ponte de concreto

No dia 10 aconteceu a solenidade de inauguração da segunda das sete pontes de concreto que estão sendo executadas em Mariápolis. Essa recebeu o nome do pioneiro Arcenio Francisco da Rocha, localizada na estrada MRP-354 – Córrego Saltinho, após o cemitério.

Estiveram presentes o prefeito Val Dantas, a primeira-dama e secretária da Secretaria de Assistência Social Rose Barbosa, viceprefeita Hermínia, secretário de Obras Antonio Carlos, secretária de Educação Ariele, secretária de Saúde Juliana, engenheira da prefeitura Ingrid, presidente do Comdeca Sidney Bomfim, Devanir Sensiareli presidente da Associação dos Produtores Rurais, coordenadora de escola Rosana, presidente da Câmara Valdecir (Chimba), vereadoras Aparecida Sensiareli, Lucimar Barbosa e Cidinha, demais servidores, familiares do homenageado, sitiantes e populares.

“Novamente agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro do Desenvolvimento Rogério Marinho, ao secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Alexandre Lucas Alves por destinarem o recurso das pontes”, citou o prefeito. “Agradeço ainda as autoridades, radialistas, imprensa, Polícia Militar, familiares do homenageado Arcenio Francisco da Rocha, vereadores, secretariados, servidores, enfim, a todos presentes nessa segunda inauguração das setes pontes de concreto que estão sendo executadas no município”, ressaltou o prefeito Val Dantas.

O prefeito finalizou destacando que a obra das setes pontes, além de ter um valor elevado em relação a outros convênios conquistados, a atual administração está fazendo o maior investimento da história na zona rural – sendo R$ 2.550.586,38 -, apoiando os produtores, pecuaristas, transporte escolar e usuários em geral.

Além do prefeito, as autoridades presentes e Reinaldo (Nal) representando a família fizeram uso da palavra, parabenizaram a administração pela obra e agradeceram a todos envolvidos na execução da ponte.

Ao término da inauguração, a passagem foi liberada para o fluxo de veículos, principalmente para o escoamento de produção agrícola e animais, transporte escolar e passagem dos sitiantes.