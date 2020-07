Operação policial cumpre 17 mandados de busca e prende 13 pessoas

Após vários meses de investigação relacionado aos crimes de tráfico e associação ao tráfico, cometidos no município, além de intenso trabalho de inteligência policial, na madrugada de hoje (21/07), Policiais Civis com o apoio de Policiais Militares participaram da Operação Policial DELGADO para o cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão domiciliar em Pacaembu.

Segundo informações da Polícia Civil, no total, foram 3 mulheres e 10 homens detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.

A operação “Delgado” que significa “Magro” em espanhol, teve início através da investigação em relação a um indivíduo que possuía o citado apelido, tratando-se de um morador de Pacaembu que já havia sido preso por tráfico anteriormente.

O referido indivíduo, segundo a investigação, continuou a praticar o tráfico de drogas, arregimentando ainda outros indivíduos que se associaram ao mesmo, sendo os mesmos investigados e identificados.

As prisões temporárias têm a duração de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período.

Após o cumprimento dos referidos mandados as diligências ainda prosseguirão visando o aprofundamento das investigações, além da apuração do eventual envolvimento de outros indivíduos com o tráfico de drogas.