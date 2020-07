Moradores de Salmourão participam de sorteio da casa própria nesta quinta-feira

Moradores de Salmourão participam nesta quinta-feira, 23, do sorteio de 104 casas do conjunto Salmourão “C”. O evento foi marcado pela CDHU (Companhia Estadual de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) a partir das 10 horas. O sorteio terá transmissão pelos canais da própria CDHU, pelo perfil da Prefeitura de Salmourão on Facebook e pelo Portal Ocnet e será virtual devido à pandemia da Covid-19.

Ao final serão conhecidos os 104 sorteados titulares e mais 208 inscritos suplentes, totalizando 312 pessoas. Após o sorteio, a CDHU realizará o processo de investigação social, onde todos os sorteados e suplentes deverão comprovar a veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição.

Caso algum dos sorteados não se enquadre nas normas do edital, o candidato será desclassificado e cederá lugar a um suplente.

Links para acompanhar o sorteio:

1 – https://www.facebook.com/cdhusp

2 – https://www.youtube.com/channel/UCj2bXAG8_rI5-omQdTYg3pw