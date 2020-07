Criança de um ano morre após ser picada por escorpião

Uma criança de um ano de idade morreu na manhã desta quarta-feira (22) após ter sido picada por um escorpião. A informação foi confirmada pela Enfermeira do setor epidemiológico, Cristina Pereira da Silva, para a reportagem do Portal de notícias Guia Online Parapuã.

Segundo Cristina, a criança deu entrada na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia por volta do meio-dia, onde foi aplicado medicamentos e anestésicos enquanto aguardava para ser transferida.

No momento em que era feito contato com a Central de Regulação de ofertas de serviço de Saúde (CROSS), a criança teve uma piora em seu quadro clínico e não resistiu. O envenenamento pela picada do inseto causou um edema pulmonar agudo.

O incidente ocorreu na Rua Vitória, na casa onde reside a família.