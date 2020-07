EUA compram todas as doses de vacina prevista para este ano

Vacina será testada no Brasil

Na terça-feira, a Anvisa autorizou o início dos testes no Brasil com esse imunizante desenvolvido pela empresa alemã BioNTech e pela farmacêutica norte-americana Pfizer. Os Ensaios devem começar em agosto, com 1 mil pessoas selecionadas nos estados de São Paulo e da Bahia.

O recrutamento dessa vez não será exclusivo para profissionais de saúde. Qualquer pessoa que tenha entre 18 e 55 anos pode se candidatar.

O início dos testes ainda depende da aprovação do Conep, órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas, e da organização do recrutamento de voluntários, que é de responsabilidade dos pesquisadores.

Nas fases iniciais de testes, essa vacina se mostrou segura e capaz de induzir resposta imunológica. O resultado preliminar foi publicado na segunda-feira, 20. Em um ensaio clínico feito no início do mês, nos EUA, o imunizante foi capaz de induzir um alto nível de reações de células T (de proteção) contra o novo coronavírus.

O acordo faz parte do programa de vacina Operação Warp Speed ​​do presidente Donald Trump, sob o qual várias vacinas estão sendo desenvolvidas simultaneamente.