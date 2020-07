FLÓRIDA: Lions Clube tem novo presidente e diretoria

O Lions Clube de Flórida Paulista Amizade passa a contar com novo presidente e diretoria para o Ano Leonístico 2020/2021.

O músico floridense e profissional do ramo imobiliário Valdir Francisco Barbosa é o novo presidente do clube de serviços e junto com a esposa Mirian, vice-presidente, secretários, tesoureiros, assessores e diretores, bem como os associados, têm a missão de coordenar as atividades desenvolvidas pelo Lions Clube na Cidade Amizade.

A posse da nova diretoria ocorreu de forma virtual em razão do momento atual com a pandemia, e desta forma esta já inicia os seus trabalhos. Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, Valdir destacou o importante trabalho desenvolvido por seu antecessor, o advogado dr. José Andriotti e sua diretoria.

Ele também ressaltou que tem como meta a realização com sucesso de todos os projetos, programas e ações sociais desenvolvidas pelo Lions Clube em Flórida Paulista em favor da comunidade floridense.

O novo presidente e diretoria já assumiram os trabalhos no tradicional clube de serviços, porém devido à pandemia do Covid-19, a tradicional festiva de posse foi adiada para a primeira “reunião presencial” que deverá ser marcada nos próximos meses.