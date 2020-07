Homem é preso com mais de 300 tabletes de maconha escondidos no banheiro de casa

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando suspeitaram das atitudes de um condutor de um veículo e o abordou. Durante a revista no automóvel, foi localizada a quantia de R$ 1.046.

Em continuidade às buscas e ainda desconfiados da atitude do suspeito, os policiais foram até a casa dele e lá, dentro de um banheiro, encontraram uma balança de precisão e 343 tijolos de maconha.

As buscas contaram com o apoio do Canil da Polícia Militar.