Polícia identifica autor de pelo menos sete furtos

Na casa do suspeito, os policiais apreenderam duas peças de roupas, as quais são similares as que ele aparentava estar vestindo em ocasiões distintas em que teria sido flagrado praticando os furtos.

Por não estar presente as condicionantes do estado de flagrante, após ser ouvido, o homem foi liberado. O suspeito será indiciado pela prática do crime de furto.

Segundo a polícia, homem já possuía antecedentes criminais por cometimento reiterado do crime de furto, estando ainda em situação prisional de liberdade condicional, imposta no mês de fevereiro de 2020.