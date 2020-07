Recém-nascido morre ao ter pescoço cortado durante o parto

Um recém-nascido morreu ao ter o pescoço cortado durante o parto no sábado (18) e Pontes e Lacerda, a 487 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o fato foi comunicado à policia pelo pai.

A criança teria tido o pescoço cortado acidentalmente durante o parto no Hospital municipal Vale do Guaporé. A delegada Lizzia Ferraro começa a ouvir nesta terça-feira (21) os envolvidos para esclarecer como o fato aconteceu e apurar as responsabilidades.

Entre os que vão prestar depoimento estão a mãe do bebê e a equipe médica. Segundo a delegada, o corpo da criança foi encaminhado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, para realização de necropsia.

Não há data ainda para a liberação do corpo nem conclusão da necropsia, já que trata-se de um quadro delicado, segundo a Polícia Civil. A direção do hospital disse que lamenta o ocorrido e está apurando o que aconteceu e assim que tiver todas as informações tomará as providências cabíveis e se posicionará sobre o fato.