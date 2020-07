SALMOURÃO: Prefeito Ailson conquista mais R$ 100 mil para a saúde municipal

O município de Salmourão foi contemplado com mais uma destinação de recursos que vai reforçar o caixa da Prefeitura junto à Secretaria de Saúde Municipal.

O valor de R$ 100 mil foi destinado ao município de Salmourão através de emenda parlamentar do deputado federal Fausto Pinatto, que atendeu ao pedido do prefeito Ailson José de Almeida realizado ainda em outubro do ano passado.

No começo deste mês, o prefeito Ailson recebeu uma correspondência diretamente do gabinete do deputado Fausto Pinatto, comunicando sobre a destinação dos recursos.

Os valores deverão ser utilizados pelo município para custeio na pasta da saúde e, de acordo com informações do gabinete do deputado, os recursos devem ser creditados em poucos dias pelo Governo Federal. A assessoria da Prefeitura Municipal entrou em contato diretamente com o gabinete do deputado e confirmou a destinação do recurso.

O prefeito Ailson agradeceu ao deputado Fausto Pinatto pela destinação e também ao chefe de gabinete Rogério Andrade, pela confirmação das informações sobre a divulgação no diário oficial e também sobre as datas para liberação.

Com isso, a administração do prefeito Ailson e de seu vice Marcos, seguem firmes na luta para sempre estar melhorando a Saúde Municipal, na busca por recursos e também nos investimentos que garantam um atendimento mais rápido e dinâmico para toda a população de Salmourão.