Secretário de Saúde diz que vacina da Covid pode ser liberada no fim do ano

O novo secretário de saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn disse, na manhã desta quarta-feira (22), que a vacina chinesa contra o novo coronavírus (Sars-coV-2) pode ser liberada emergencialmente no fim deste ano, caso os testes com os voluntários sejam bem sucedidos.

“Quando vivemos uma situação que nós chamamos pandêmica, que é uma epidemia em todos os continentes do mundo, nós passamos a ter uma necessidade emergencial da disponibilização de vacinas “, disse ele à GloboNews .

O secretário, que assumiu a pasta na última terça-feira (21), citou a alta de casos nos municípios de todo o país. “Nós ainda não controlamos a epidemia em nosso meio. Dessa maneira, ter uma vacina é fundamental. Baseado nisso, se nos próximos 3 meses esse nível de anticorpos for elevado, e mais do que isso, mantiverem-se estabilizados, muito possivelmente os órgãos regulatórios como, por exemplo, a Anvisa, vai liberar de forma emergencial, e dessa forma, o primeiro grupo de pacientes já passaria a receber essa vacina. Talvez em dezembro mesmo ou possivelmente, muito possivelmente, já a partir de janeiro. Todas essas prospecções vão depender desse teste”, disse.

A terceira fase de testes no Brasil começou nesta terça (21) no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ao todo, 9 mil profissionais da saúde devem participar dos testes nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, esta é a terceira fase da vacina contra Covid-19 .

Jean Gorinchteyn é infectologista nos hospitais Albert Einstein e São Camilo. Ele assumiu a secretaria de Saúde no lugar de José Henrique Germann.