Vice-prefeito é multado por descumprir decreto de Covid-19 com churrasco

O vice-prefeito de Paranacity, no noroeste do Paraná, Rodolfo Vismara (MDB), foi multado nesta terça-feira (21) pela prefeitura da cidade por descumprir um decreto municipal com medidas de combate ao coronavírus. Segundo a gestão municipal, o político promoveu um churrasco.

De acordo com a prefeitura, uma publicação feita em uma rede social do político foi a prova para gerar a multa. Na publicação, o vice-prefeito comemora com um churrasco a visita do deputado estadual Soldado Adriano José (PV).

Na foto, os dois políticos e os outros convidados aparecem sem máscara. A foto foi feita no sábado (18), um dia após o decreto entrar em vigor.

No decreto, a prefeitura diz que estão proibidos eventos, festas e churrascos com pessoas que não moram na mesma casa. O descumprimento da regra pode gerar uma multa de R$ 2.742,20.