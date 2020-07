Familiares relatam dificuldades em agendar visitas virtuais em penitenciárias

A reportagem do jornal e site Folha Regional recebeu durante toda esta quinta-feira (23), relatos de familiares de detentos que cumprem pena nos presídios da região Oeste e de todo o Estado de São Paulo relatos sobre a dificuldade em agendar as visitas virtuais que se iniciam neste final de semana.

Segundo os familiares, o portal oferecido para agendamento estaria com problemas técnicos e apresentando alguns erros que estão impossibilitando de efetivar a confirmação das visitas virtuais.





Como mostra a imagem acima, a familiar de sentenciado que vamos identificar pelo codinome de “Elisa”, relata que desde o início da manhã, por volta das 8h30 quando o sistema foi aberto para o cadastro e agendamento, não consegue realizar o procedimento, sempre aparecendo algum impedimento para que o mesmo seja efetivado com sucesso.



FOLHA REGIONAL ENTROU EM CONTATO COM A SAP

Visando buscar informações e esclarecimentos acerca das reclamações dos familiares, nossa reportagem entrou em contato com a SAP – Secretaria de Administração Penitenciária, que através de nota informou que “problemas podem ocorrer”.

Caso apareça uma tela “Há um problema no certificado de segurança no site”, a pessoa deve clicar em “Continuar neste site (não recomendado)” que o serviço aparecerá normalmente.

Um outro problema que pode ocorrer é a queda do sistema, uma lentidão por parte do site ou uma demora para chegada do e-mail de confirmação. Isso se deve pela alta demanda e pela grande quantidade de pessoas que estão tentando entrar ao mesmo tempo. Nesse caso, é necessário que seja atualizada a página e que tenha calma, com o tempo o procedimento poderá ser seguido.

Já sobre a existência de algum canal específico para que as famílias possam tirar dúvidas e sobre a previsão da normalização do sistema, a SAP não respondeu.

Nossa reportagem segue acompanhando este caso.