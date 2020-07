FLÓRIDA: Educação entrega kits de merenda escolar aos alunos

A Secretaria de Educação e a Secretaria de Promoção Social do município de Flórida Paulista realizaram a entrega dos kits merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Teve início no dia 10 a segunda parte da entrega de kit merenda escolar na escola Emef Octaviano José Corrêa e no dia 14 foi efetuada a entrega na Emei Criança Feliz e creches do município.

A Secretaria Municipal de Educação informou que devido ao atraso no fornecimento dos produtos não perecíveis, foi necessário à distribuição em duas etapas, porém os demais kits serão entregues em uma única vez.

A Prefeitura comunica ainda que a entrega é acompanhada pela nutricionista do município e realizada com a mesma técnica e carinho de quando os alunos em aulas, e que a verba, bem como a distribuição do kit merenda são autorizados e fiscalizados pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE.

As Secretarias se colocam à disposição da população para as dúvidas que se fizerem necessárias.