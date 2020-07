MARIÁPOLIS: Prefeitura recebe novo ônibus escolar do Governo do Estado

A Prefeitura de Mariápolis recebeu um ônibus escolar, mediante uma cessão do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Educação. No total foram 168 ônibus escolares para municípios paulistas.

O veículo tem capacidade para 45 passageiros. Os ônibus contam com dispositivos de acessibilidade do tipo poltrona móvel, para embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida. A retirada do ônibus foi em São Bernardo do Campo pelo motorista da prefeitura Maurilei Dionisio.

Na semana passada, Kleber Bragato, assessor do deputado Mauro Bragato esteve em Mariápolis oficializando a entrega do ônibus ao prefeito. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Val Dantas, a secretária de Educação Ariele Coletti, secretário de Obras e Almoxarifado Antonio Carlos, estagiária Débora e motorista Maurilei.

“Agradeço o governador João Dória, secretários de Estado Rossieli Soares da Silva (Educação), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), deputado Estadual Mauro Bragato e assessor Kleber, secretariados e aos demais que não medem esforços e contribuem com o desenvolvimento da cidade”, finalizou o prefeito Val Dantas.