Van com pacientes de Pacaembu se envolve em acidente na SP-294

Uma van do Setor de Saúde da Prefeitura de Pacaembu que transportava pacientes se envolveu em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) na noite desta quinta-feira (23).

Segundo as primeiras informações obtidas pelo núcleo de jornalismo do jornal e site Folha Regional, o acidente ocorreu no km 575 da referida rodovia, no trecho pertencente ao município de Osvaldo Cruz.

Consta ainda que os veículos seguiam pela rodovia no sentido Osvaldo Cruz | Inúbia Paulista, quando por motivos ainda desconhecidos, ocorreu o choque traseiro entre ambos. O local em que o acidente foi registrado está funcionando em sistema de PARE | SIGA, a van teria colidido na traseira do veículo, cuja proprietária relatou que não havia obtido êxito em se deslocar com o carro.

Apesar do susto, segundo a Polícia Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, não houve o registro de feridos.