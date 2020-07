Campanha visa angariar fundos para obras do Santuário de Santo Expedito

Uma campanha desenvolvida pela Igreja Católica visa angariar fundos para a conclusão de mais uma importante etapa da construção do Santuário Nacional de Santo Expedito, na cidade de Santo Expedito | SP.

Segundo recente entrevista com o padre Humberto Laércio Bastos, reitor do santuário, lives e a campanha “Corações Solidários Construindo o Santuário” estão sendo realizadas onde os fiéis podem efetuar as suas doações e colaborar com a obra.

A próxima etapa é a da elevação da cúpula e do coruchéu (prolongamento da torre), orçada em R$ 60 mil devido à necessidade da contratação de serviços de um guindaste que vai içar as peças colocando-as sobre o monumental prédio do santuário.

Após este passo, será dado então andamento aos trabalhos de cobertura e acabamento da obra que tem mais de 10 mil m² de construção e será a maior dedicada à Santo Expedito e uma das maiores do Brasil em termos de santuário.

COMO AJUDAR?

Você pode ajudar nesta importante etapa da obra através de doações durante a live do Frei Zeca – “Corações Solidários Construindo o Santuário”, que será realizada neste sábado (25), a partir das 20h com transmissão pelo YouTube do Santuário de Santo Expedito e simultaneamente pelo canal da Radar Records.

Os valores estipulados para as doações são de R$ 60 à R$ 100, porém, quem desejar fazer doações fora deste valor, também pode entrar em contato através do telefone: (18) 3267-1177.