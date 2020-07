A Liberty Media, organizadora da Fórmula 1, decidiu pelo cancelamento das corridas nas Américas por causa da situação da pandemia nos países do continente americano. Estados Unidos e Brasil lideram as estatísticas de casos e mortes por Covid-19 no mundo. O México aparece entre os 10 países mais afetados, com mais de 40 mil mortes registradas.

“Queremos prestar homenagem aos nossos incríveis parceiros nas Américas e esperamos voltar com eles na próxima temporada, quando mais uma vez eles serão capazes de emocionar milhões de fãs em todo o mundo”, disse Chase Carey, presidente e CEO da Fórmula 1 ao site oficial.

Há duas semanas, o governador de São Paulo, João Doria, havia confirmado o GP de Interlagos, sem dar grandes detalhes. No entanto, a Liberty Media não se pronunciou em nenhum momento sobre a manutenção da etapa no calendário de 2020.

São Paulo registrou recorde de novos casos na quarta-feira, com 16.777 confirmações da doença em 24 horas. No total, são mais de 450 mil infectados e quase 21 mil óbitos. O estado é o mais afetado do país.

Interlagos, inclusive, pode ter dado adeus à F1 sem uma despedida oficial. O contrato com a organização se encerra este ano e a renovação ainda estava em negociação. O Rio de Janeiro entrou na briga ano passado, com a possibilidade da construção de um autódromo em Deodoro, que ainda não saiu do papel e depende de algumas licenças.