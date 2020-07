Moro é convidado a se filiar ao PSL para eleições de 2022, diz jornalista

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sergio Moro, que se demitiu do cargo no governo de Jair Bolsonaro em abril , teria sido convidado para se filiar ao Partido Social Liberal (PSL). A informação é do jornalista Guilherme Amado, da revista Época.

Segundo o colunista, o convite teria sido feito por Marcos Cintra, primeiro secretário da Receita Federal do governo de Bolsonaro, que foi demitido do cargo em setembro de 2019 após discordâncias relacionadas à CPMF.

O ex-ministro não se posicionou sobre o assunto. O PSL, com quem Bolsonaro rompeu em novembro de 2019, também não.