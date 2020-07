COVID-19: Flórida é alvo de blitz da Secretaria de Saúde do Estado

Flórida Paulista foi alvo de uma blitz realizada na manhã deste sábado (25), por agentes da Secretaria do Estado da Saúde com foco no cumprimento das determinações do decreto estadual de Covid-19.

Segundo apurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto aos comerciantes que passaram pela fiscalização, trata-se de uma ação da Coordenadoria de Controle de Doenças e Núcleo de Apoio às Operações Regionais onde foram visitados diversos estabelecimentos.



Na ocasião da blitz, os fiscais estaduais devidamente identificados por coletes e crachás, estiveram verificando o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos, disposição de álcool em gel aos clientes, distanciamento mínimo em filas e balcões, fixação de informações sobre o Covid-19 e outros quesitos obrigatórios.

Foram fiscalizadas farmácias, lojas de cosméticos e calçados, lojas de confecções, bares, lojas de móveis e outros estabelecimentos comerciais de ramos diversos.

Pessoas que circulavam pelas ruas, avenidas, calçadas e no interior dos estabelecimentos também foram fiscalizadas quanto ao uso de máscara e outros procedimentos pertinentes.

Até a postagem desta reportagem, não havia sido notificado nenhum registro de multa, advertência ou outro tipo de notificação aplicada aos comerciantes consultados pelo nosso núcleo de jornalismo.