FLÓRIDA: “Sou pré-candidato a prefeito”, afirma dr. Max

Tendo em vista as eleições deste ano, a reportagem do Folha Regional entrou em contato com o ex-prefeito e presidente do PSDB de Flórida Paulista, dr. Max Grison para buscar a sua posição sobre a sucessão municipal de Flórida Paulista.

Questionado por nossos repórteres, dr. Max foi categórico em afirmar: “sou pré-candidato a prefeito de Flórida Paulista”.



O médico que já se sentou na cadeira do executivo municipal no mandato anterior, afirmou ainda seu desejo de voltar a cuidar dos floridenses e trabalhar por conquistas e avanços para a cidade. “Apesar de meu ideal em ser o nome oferecido pelo PSDB aos floridenses, colocarei isso tudo em votação dentro do partido e se houver o consenso da maioria, irei sim enfrentar mais este desafio”, frisou dr. Max.

O peessedebista revelou ainda que o partido conta com chapa completa de vereadores com nomes expressivos na cidade e que com certeza terão o apoio e uma boa recepção por parte da população. “Estruturamos o PSDB, partido tradicional da nossa cidade e que sempre esteve participando das sucessões municipais, inclusive elegendo prefeito e vereadores que fizeram história na política local”, comentou.

Dr. Max informou ainda que está dialogando diretamente com outros partidos do município para que juntos possam desenhar o melhor para a cidade e que tem percebido um bom diálogo com seus membros e demais representantes partidários.

Questionado ainda pela equipe de jornalismo do Folha Regional sobre os boatos que circulam pela cidade de que estaria impedido de se candidatar a qualquer cargo político, dr. Max disparou: “isso é conversa de quem teme que eu volte a ser um dos nomes à disposição da população em uma possível candidatura a prefeito e que receia também que o povo opte novamente por mudanças. Estou apto sim e vou junto ao meu partido manter a pré-candidatura a prefeito”.

Finalizando, dr. Max informou que a partir do dia 14 de agosto, deve se afastar do cargo de médico para então dedicar-se exclusivamente aos trâmites necessários para a sua candidatura como manda a Lei Eleitoral.