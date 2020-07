MARIÁPOLIS: Prefeitura inaugura reforma do Velório Municipal

Na sexta-feira (17), aconteceu uma solenidade breve com algumas autoridades e populares, da reforma do Velório Municipal de Mariápolis que através de uma Lei do prefeito Val Dantas, recebeu o nome Velório Municipal Arlindo Alves da Silva – popular Arlindinho Menoti – pioneiro e ex-servidor da Prefeitura.

Estiveram presentes o prefeito Val Dantas, vice-prefeita Hermínia Jordão, secretário de Obras Antonio Carlos, secretária de Saúde Juliana, presidente da Câmara Valdecir (Chimba), vereadora Cidinha, familiares do homenageado, representantes das funerárias Prudenpax, Flor de Lótus e Haddad.

O evento foi conduzido pelo radialista Evaldo Siqueira, de Adamantina. A obra da reforma do velório foi executada pela empresa Zanon de Adamantina.

O valor total foi R$ 117.707,66, sendo R$ 100 mil através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris com recursos transferidos do Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios e Recursos Próprios de contrapartida da Prefeitura na ordem de R$ 17.107,66, entre calçadas, toldos e outras melhorias. Lembrando que também foram doados pelas empresas parceiras: Prudenpax (um ar condicionado), Haddad (cinco jogos de longarinas), Flor de Lótus (10 jogos de longarina), e ainda, oito bancos de concreto doados pelo prefeito Val Dantas, vice-prefeita Hermínia, vereadores da Câmara, drª Neusa Magnani, Topografia Dantas, Dinho Cabeleireiro, Recanto ObaOba, Castilho Materiais para Construção, Borracharia e Mecânica do Baiano, Construtora Zanon e Bromappe Engenharia.

Além do prefeito, as autoridades presentes e Adriana Redigolo Silva representando a família fizeram uso da palavra, parabenizaram a administração pela obra, na pessoa do prefeito Val Dantas, vereadores e demais envolvidos na reforma do velório.