Motociclista fica ferido em colisão com veículo

Um acidente entre uma moto e um veículo foi registrado na noite deste domingo (26) por volta das 19h20 em Presidente Venceslau. O motociclista teve várias escoriações e fraturas expostas na perna direita.

De acordo com informações apuradas, a colisão ocorreu entre uma moto e um Fiat Uno no cruzamento da rua Ênio Pipino com a rua Nicolino Rondó nas proximidades do Jardim Esperança.

O homem que conduzia a moto estava sozinho. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Presidente Venceslau onde passa por avaliação médica.

O motorista do veículo nada sofreu.

A perícia técnica esteve no local e um laudo irá apurar as causas do acidente.