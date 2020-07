Pai e bebê morrem após carro capotar

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro com placas de Assis teria perdido o controle do veículo, no quilômetro 445 da rodovia, ele teria passado por uma valeta e capotado em seguida.

Jonathan Guimarães dos Santos, de 26 anos, e O filho Yuri Dias dos Santos, de 2 meses não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras três ocupantes do veículo foram retiradas com diversos ferimentos e encaminhadas para a UPA de Assis.

De acordo com a unidade de saúde, a mãe do bebê apresentava um trauma no abdômen, já as outras duas vítimas, uma jovem de 15 anos estava com suspeita de lesão na coluna e foi encaminhada para UTI e uma menina, de 4 anos, teria sofrido traumatismo cranioencefálico grave. A adolescente e a criança foram transferidas para o Hospital Regional de Assis.