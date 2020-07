Washington duplica investimento em potencial vacina contra covid-19

Os Estados Unidos dobraram seu investimento financeiro, para quase US$ 1 bilhão, para apoiar uma possível vacina COVID-19 desenvolvida pela empresa americana Moderna, que entra nesta segunda-feira na última fase de seu ensaio clínico.

O governo dos EUA comprometeu até US$ 472 milhões adicionais, além dos US$ 483 milhões anunciados anteriormente, informou a Moderna em comunicado neste domingo. Essa extensão do financiamento é justificada, de acordo com a empresa de biotecnologia, na medida em que decidiu “conduzir um ensaio clínico de Fase 3 consideravelmente maior” do que o planejado originalmente.