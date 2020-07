FLÓRIDA: Câmara realiza devolução de R$ 100 mil para pagamento do comércio

A Câmara Municipal de Florida Paulista efetuou o repasse no valor de R$ 100 mil à Prefeitura Municipal. Conforme informou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Venceslau Rodrigues (Tripinha), a devolução antecipada do recurso tem como objetivo ajudar a Prefeitura Municipal a manter o pagamento do comércio floridense em dia.

“O valor está sendo repassado para o pagamento de débitos existentes junto ao comércio local, conforme mencionado nas sessões anteriores, pois temos que valorizar e incenti var o comércio, principalmente neste período difícil que estamos enfrentando devido a Convid19”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

A Câmara Municipal tem uma verba dentro do orçamento municipal e o recurso economizado é devolvido ao executivo no final do ano, porém a Câmara Municipal resolveu antecipar a devolução em favor do comércio.

O presidente Tripinha ressaltou também que a Câmara Municipal de Florida Paulista foi a primeira na região que efetuou o repasse de R$ 60 mil a fim de iniciar as precauções de combate a Convid-19, que serviu de exemplo as demais cidades vizinhas.