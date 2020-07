Homem é preso pela PM acusado de matar a amante esganada

O borracheiro Isaías Venâncio Batista, de 46 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de matar a amante esganada, em Araçatuba (SP). O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), no bairro rural de Engenheiro Taveira.

A PM foi acionada para apurar um caso de encontro de cadáver na Rua Justino Pedro Rodrigues. Chegando no local, os policiais, cabo Roque e soldado Barcelo, notaram que a vítima, a dona de casa Adriana Silva Martins, de 43 anos, estava com marcas de esganadura e com vestígios de agressão.

Batista apresentava marcas provocadas por arranhões no rosto. Os PMs também notaram que a casa havia sido lavada recentemente.

Desconfiados, passaram a indagar o homem, que inicialmente negou o crime. No entanto, no decorrer da apuração e diante das evidências, o acusado confessou o homicídio.

Ele disse aos policiais que agrediu a mulher na madrugada no momento em que ambos tomavam banho. A vítima desmaiou após ser enforcada e foi arrastada para a cama onde foi encontrada pelos policiais.