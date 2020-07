Homem fica ferido após cavalo se assustar e disparar com ele em charrete

Um morador de Inúbia Paulista sofreu vários ferimentos depois que o cavalo que puxava a charrete que conduzia disparar por ruas da cidade e provocar sua queda no asfalto, na noite dessa segunda-feira, dia 27. Com vários ferimentos, o homem foi conduzido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde recebeu atendimento médico. Depois de passar a noite em observação, a vítima recebeu alta na manhã desta terça-feira, dia 28.

Segundo informações, o homem conduzia uma charrete pela Rua Sely F. Rocha e, segundo relato da própria vítima, um cachorro avançou no cavalo que saiu em disparada e, após adentrar a Rua Armando Delai, derrubou a vítima no chão. Devido à queda, o morador bateu a cabeça no chão e desmaiou no local. O cavalo continuou a correr e acabou colidindo contra um caminhão. A vítima sofreu vários ferimentos, inclusive cortes na cabeça e perfurações no braço, mãos e costas.