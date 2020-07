Pastelaria é interditada pela Vigilância Sanitária por falta de higiene

Segundo a prefeitura, os proprietários do local “incorreram em infração considerada de risco à saúde” por não cumprirem com as “boas práticas para atividade comercial de alimentação” conforme legislação sanitária vigente.

Ainda segundo os fiscais, na cozinha e nas bandejas havia uma grande quantidade de sujeira, que indicou que não estavam sendo cumpridos os requisitos de higiene.