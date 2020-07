Entenda os procedimentos para a visita virtual em presídios de SP

Desde a última quarta-feira, teve início o sistema de agendamento para visitas virtuais nos presídios paulistas. Neste novo formato, famílias dos reeducandos podem agendar um contato com seu parente à distância e usar o sistema de videoconferência, pelo qual já são realizadas as teleaudiências criminais.

Somente as pessoas regularmente cadastradas no rol de visitas dos reeducandos poderão participar da visita virtual. Também é possível acessar o passo a passo por este link.

Os interessados precisam acessar no site da Secretaria da Administração Penitenciária (www.sap.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “Conexão Familiar” no tópico “Serviços”, localizado na barra de menu, que fica na parte superior do site.

Após isso, é necessário selecionar a opção “Conexão Familiar – Visita Virtual”, localizado na parte inferior da tela. A partir daí, o visitante deverá criar um perfil clicando em “Conta” e, depois, em “Criar uma conta”, localizados no canto superior direito da tela.

É preciso se cadastrar com os dados solicitados. Somente após preencher todos os campos pedidos será possível clicar em “Cadastrar”. Então, o sistema enviará um link de validação para o e-mail cadastrado. Ao acessar o link, o visitante consegue ativar a sua conta.

Com sua conta ativada, o visitante deverá retornar na aba “Conta” e agora clicar em “Entrar” e preencher seus dados cadastrados anteriormente. Agora, com sua conta devidamente cadastrada, para agendar sua visita virtual, é necessário clicar na aba “Agenda” e selecionar a opção “Visita Virtual”, localizadas na parte superior da tela.

Aparecerá um botão azul na parte superior esquerda de seu computador escrito “+ Novo”, em que é possível realizar um novo agendamento. A partir daí, será solicitado a matrícula do reeducando de quem o visitante gostaria de visitar.

Após preencher, clicar em “Verificar” na parte de baixo da tela. Esse botão servirá para confirmar que o CPF do visitante está devidamente cadastrado no rol de visitas do preso. Se estiver, será mostrado os dados do visitante e do preso para confirmação. Caso esteja tudo em ordem, clique no botão azul “Salvar”, localizado abaixo dos dados e uma mensagem de sucesso será mostrada, além de um e-mail de confirmação.

Agora, será necessário esperar a unidade agendar a melhor data para sua visita. Para consultar o estado do agendamento, os visitantes deverão ir novamente em “Agenda”, depois clicar em “Visita Virtual” e poderão acompanhar o andamento de sua solicitação.

Caso apareça uma tela “Há um problema no certificado de segurança no site”, a pessoa deve clicar em “Continuar neste site (não recomendado)” que o serviço aparecerá normalmente.

SAIBA MAIS

Em razão da alta demanda e de acessoa ao site, pode haver queda do sistema ou lentidão. Nesse caso, é necessário atualizar a página e dar sequência ao procedimento. As visitas virtuais serão de 5 minutos, para permitir que mais visitantes possam entrar em contato com seus familiares.