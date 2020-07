FLÓRIDA: Promotoria de Justiça deve abrir inquérito sobre poço da Sabesp no meio de avenida

A Promotoria de Justiça de Flórida Paulista estuda a abertura de um inquérito para apurar possíveis irregularidades na existência de um poço de abastecimento de água da Sabesp localizado no meio da avenida Prefeito Eder Prando (antiga avenida Circular).

Segundo ofício recebido pelo promotor de Justiça, dr. Samuel Camacho Castanheira pela Câmara Municipal dando ciência dos fatos, o poço estaria instalado onde seria o ligamento da referida avenida com a rua Augusta Gava Garbeloto, abrindo a acesso do Residencial Hollywood I com o centro da cidade.



Segundo o promotor de Justiça, dr. Samuel Camacho Castanheira, assim que recebeu o ofício, encaminhou um pedido de informações para a Prefeitura Municipal e a Sabesp, solicitando dados acerca dos fatos que segundo a Câmara Municipal, tem causado desconforto aos moradores daquela região que com a abertura da referia via, teriam o acesso facilitado ao Residencial Hollywood I e demais localidades. Ainda segundo o promotor dr. Samuel, a Sabesp já enviou as informações solicitadas, porém, a Prefeitura por sua vez, ainda não respondeu ao ofício.

A Câmara Municipal também não teria encaminhado documentos como contrato entre a Sabesp e o município, croqui do local em que o poço se encontra e outros que deveriam ter sido anexados ao ofício.

“Com o envio das informações pertinentes à Prefeitura, com o croqui do local e o contrato entre o município e a Sabesp, daremos sequência na apuração dos fatos apresentados à esta Promotoria de Justiça e assim deliberaremos sobre a abertura ou não do inquérito deste caso”, destacou o dr. Samuel Camacho Castanheira.