Garota de programa está em estado grave após ser esfaqueada várias vezes por cliente

Uma garota de programa, de 21 anos, foi esfaqueada várias vezes por um cliente, de 22, nesta quarta-feira (29), no bairro Água Branca, em Araçatuba (SP).

De acordo com a polícia, a vítima subiu em um muro para pedir socorro aos vizinhos.

Os vizinhos ouviram os gritos da vítima, entraram no imóvel e encontraram a mulher com várias perfurações de faca pelo corpo. O suspeito de cometer o crime estava com uma faca e foi agredido pelos moradores.

Ainda segundo a PM, a vítima teria aceitado que o cliente fosse até a casa dela para realizar o trabalho.

Após ter terminado tudo, segundo a polícia, o homem tentou roubar a mulher, que não aceitou e tentou impedir.

Irritado, o suspeito pegou uma faca e desferiu alguns golpes contra ela.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa da cidade. O homem foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A ocorrência está em andamento.