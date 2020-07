LUCÉLIA: Prefeitura abre consulta pública para criação do Parque Municipal Salto Botelho

A Prefeitura de Lucélia deve apresentar no dia 30 de julho, às 14h30, por meio de uma live em sua fanpage oficial, uma consulta pública para a criação do Parque Natural Municipal “Salto Botelho”.

O local é uma referência na paisagem do município, sobretudo pela cachoeira, no curso do rio Aguapeí.

O esforço da Prefeitura é institucionalizar o espaço natural e buscar meios para fazer os investimentos na recuperação do lugar e reafirmá-lo como marco turístico para a cidade e região, sobretudo diante do esforço para ter do Governo de São Paulo a classificação da cidade como Município de Interesse Turístico (MIT).

Sobre esse tema, tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Nº 204/2019, de autoria do deputado Mauro Bragato, que busca essa certificação.

O Salto Carlos Botelho apresenta-se como principal atrativo natural do município de Lucélia, com alto potencial para o desenvolvimento de esportes de aventura e projetos de educação ambiental, que poderá ser realizado em uma trilha que se estende ao longo da mata ciliar às margens do rio Aguapeí.

A proposta do projeto é que ocorra a revitalização e sinalização da trilha para melhor locomoção dos turistas e a implantação de placas informativas sobre a fauna e flora desse ambiente.

O local apresenta também, potencial para a construção de um mirante que proporcionará ao visitante uma contemplação da grande diversidade natural.