Pescador morre após bater carro em canavieiro

O pescador Osmar Pires de Gusmão, 61 anos, morador em Glicério (SP), morreu após bater o carro que conduzia em um dos reboques de um caminhão canavieiro na madrugada desta quarta-feira (29). Um motorista de 49 anos, que o acompanhava, teve ferimentos graves e foi hospitalizado.

Segundo a polícia, a colisão aconteceu por volta de 1h30, no quilômetro 3 da estrada vicinal Francisco B. Carvalho.

O ajudante de motorista de 42 anos, morador no Jardim Pevi, em Penápolis, contou à polícia que saía de uma fazenda com o reboque e o semirreboque carregados com cana picada.

De acordo com ele, quando já estava terminando de acessar o lado da via, a Ford Belina bateu na roda traseira do reboque.

Preso

Quando os policiais chegaram ao local, o passageiro havia sido socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado do pronto-socorro de Penápolis.

Já o pescador ainda permanecia preso às ferragens, sendo atendido pelos bombeiros. Ele foi retirado com parada cardiorrespiratória e chegou ao pronto-socorro já em óbito.

O passageiro da Belina teve fraturas nas duas pernas, sofreu um corte na testa e passaria por cirurgia.

Perícia

O local onde ocorreu a colisão foi preservado para a realização de perícia, sendo constatado que somente parte do reboque estava na pista sentido Juritis-Glicério. O motorista do caminhão não se feriu e o teste do bafômetro feito por ele deu negativo para ingestão de álcool.

O caminhão foi liberado no local e a Belina, que puxava uma carretinha com um barco, foi levada para o pátio de um guincho em Penápolis.

O corpo de Gusmão passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.