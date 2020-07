Polícia investiga acidente que partiu veículo ao meio

De acordo com o delegado José Mário de Lara, apesar da gravidade do acidente, nenhum dos ocupantes dos carros teve ferimentos graves.

A ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar, foi registrada na avenida Nossa Senhora das Graças. Por conta do forte impacto na lateral do carro onde estava uma família, com o pai, uma criança de 2 anos e um adolescente de 13, que chegaram a ser levados ao hospital e já tiveram alta.