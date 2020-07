Santuário de Aparecida volta a receber devotos

O Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP), voltou nesta terça-feira (28) a receber os fiéis presencialmente na basílica nova, após mais de quatro meses sem a presença de devotos. Desde o início da quarentena em razão da pandemia de covid-19, as atividades religiosas do santuário eram feitas sem público e transmitidas pelos meios de comunicação da Rede Aparecida. A basílica velha permanecerá fechada.

Segundo nota do santuário, a retomada das atividades presenciais é baseada nas normas e protocolos sanitários do governo do Estado de São Paulo e nas orientações litúrgico-pastorais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Entre outras ações obrigatórias adotadas no local, estão o uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização das mãos e dos ambientes comuns. Será permitida a permanência de duas pessoas sentadas por banco na basílica, uma em cada ponta, totalizando 1000 pessoas por celebração.

O santuário não recomenda a participação presencial nas atividades religiosas dos seguintes grupos de pessoas: que tenham 60 anos ou mais; que apresentem sintomas de gripe, independentemente de alteração de temperatura, ou outro sintoma compatível com a infecção pelo novo coronavírus; que tenham tido contato com pessoa infectada ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

A realização de romarias para o santuário também estão proibidas. Não há locais para alimentação em funcionamento e não está permitida a realização de churrascos ou confraternizações nos estacionamentos, bosques e entorno da igreja.