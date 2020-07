Suspeito de matar vereador com tiro na cabeça é preso

Um pedreiro de 66 anos, suspeito de executar o vereador Benedito Cândido Brandão Primo, de 62 anos, no município de Munhoz (MG) foi preso nesta terça-feira (28). Ele estava escondido em Peruíbe, no litoral de São Paulo. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de São Paulo e de Minas Gerais.

O crime aconteceu no dia 18 de maio. A Polícia Militar encontrou o vereador morto, com uma perfuração de tiro na cabeça, dentro do próprio carro. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de matar o vereador fugiu para São Bernardo do Campo (SP) e, de lá, passou a morar no litoral de São Paulo.

Investigações realizadas pela Polícia Civil de Bueno Brandão (MG), em parceria com o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (Deic), apontaram que o suspeito estava escondido em uma casa em Peruíbe. O idoso, então, passou a ser monitorado pelos investigadores.

Após a confirmação do endereço e da identidade dele, as equipes da Polícia Civil executaram o mandado de prisão na noite da última segunda-feira (27). Ele foi preso no quintal do imóvel. De lá, o pedreiro foi encaminhado à Delegacia de São Bernardo do Campo e a previsão é que ele seja levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Pouso Alegre, onde o caso é investigado.

A Polícia Civil acredita que o crime possa ter sido motivado por vingança, uma vez que o investigado e a vítima se envolveram em uma briga em fevereiro. O suspeito já teria registrado um boletim de ocorrência contra o vereador alegando ter sido agredido.

No dia do crime, o vereador teria marcado um encontro com os colegas em um açougue, onde costumavam se encontrar, mas não apareceu. Os amigos, então, viram o carro do vereador em uma travessa onde normalmente ele estacionava. Ao se aproximarem, eles encontraram o vereador ferido e chamaram a polícia.

De acordo com a PM, quando os militares chegaram, o vereador já estava morto, com uma perfuração de tiro na cabeça. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma caminhonete branca estacionou atrás do carro do vereador.

Na época, a Câmara Municipal de Munhoz divulgou uma nota de pesar relembrando o histórico político do vereador, que estava em sua segunda legislatura. A prefeitura também divulgou nota e decretou luto oficial de três dias no município.