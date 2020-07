Em fuga de abordagem policial, carro derruba muro e portão de residência em Junqueirópolis

Um carro em fuga de uma abordagem policial derrubou o muro e o portão de uma residência em Junqueirópolis (SP) na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do veículo conseguiram escapar e não foram localizados.

Durante o patrulhamento pela cidade, policiais militares depararam-se com o carro em atitude suspeita e deram ordem de parada ao motorista para a abordagem. No entanto, o condutor do veículo fugiu pelas ruas do município.

As viaturas policiais iniciaram, então, buscas com o intuito de localizar o veículo e seus ocupantes.

Mas, posteriormente, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) tomou conhecimento de um acidente em que um veículo com as mesmas características daquele que havia fugido tinha batido e derrubado o muro e o portão de uma residência.

No local, os policiais encontraram o carro batido e abandonado, pois os seus ocupantes haviam fugido.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o carro, que estava sem licenciamento desde 2016, foi guinchado e levado ao pátio de apreensões do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).