Explosões, assaltos à bancos e tiroteio: bandidos causam terror em Botucatu (SP)

Os moradores de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) viveram momentos de terror em cerca de duas horas de tiroteio, entre a noite desta quarta-feira (29) e início da madrugada de quinta (30). Dezenas de bandidos fortemente armados explodiram as principais agências bancárias da região central da cidade. Dois policiais foram baleados. Moradores foram feitos reféns, contudo, ainda não há confirmações de civis feridos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, ainda não é possível mensurar o tamanho e os detalhes da destruição. As primeiras informações apontam que os criminosos tinham como alvo principal o cofre da agência do Banco do Brasil, entretanto, as explosões atingiram outras agências do Centro.

Foram horas de disparos de arma de fogo. Durante a ação criminosa, ainda de acordo com informações da Polícia Civil de Botucatu, dois policiais militares foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para o Pronto-Socorro da Unesp de Botucatu. O estado deles ainda não foi divulgado até o momento.

VEÍCULOS EM CHAMAS

Em uma ação coordenada, o bando incendiou veículos para dificultar a ação da polícia. As informações preliminares dão conta de que até mesmo um caminhão em chamas foi posicionado na rodovia para impedir o acesso na Castelinho ou na Rondon.

Outro carro também foi incendiado em frente ao Batalhão da Policia Militar, dificultando a saída das viaturas.

Além da Polícia Civil, o Grupo de Elite da Polícia Militar (GOT, Força Tática e Rota) atua na ocorrência. Como ficaram explosivos pela cidade, o Gate também foi acionado.

A PM de Bauru prestou apoio. Da cidade foram deslocadas sete equipes de Força Tática, além de unidades de Choque da Capital, que estavam no município treinando a equipe do novo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), informa o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Bauru, Fabiano Serpa.

De acordo com ele, equipes da PM de Jaú e Avaré também dirigiram-se para lá. Existe possibilidade de que os criminosos ainda estejam escondidos no município de Botucatu, confirma Serpa.

COMUNICADO OFICIAL

A prefeitura, por meio de suas redes sociais, fez um alerta para a população. “A Prefeitura de Botucatu solicita a todos os munícipes que durante esta madrugada permaneçam em suas casas e não procurem possíveis pontos danificados pela cidade, para que isso não coloque em risco a segurança de todos e não interfira no trabalho das forças de segurança. As informações sobre o ocorrido serão trazidas a todos com a transparência, comprometimento e respeito, característicos da prefeitura para com os botucatuenses”, destacou o município, em nota.

O caso movimentou as redes sociais dos moradores da cidade, que postaram muitos vídeos e fotos da noite de terror. Surgiram ainda informações de que os animais do Canil da PM teriam sido executados pelos criminosos, o que não foi confirmado até o momento.

ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO