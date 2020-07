FLÓRIDA: CDHU realiza sorteio de 101 casas populares na segunda-feira

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) anunciou o sorteio eletrônico auditado de 101 unidades habitacionais em construção em Flórida Paulista, que será realizado na próxima segunda-feira (3), a partir das 10h10.

O sorteio será realizado na sede da CDHU na capital paulista e transmitido ao vivo pela Rede Social Virtual Facebook, nas páginas da secretaria de Estado da Habitação e da CDHU.



As inscrições foram realizadas no mês de junho e os interessados deveriam obrigatoriamente residir ou trabalhar na cidade.

Com a finalização do período de inscrições e analise estão aptas um total de 1.485 famílias que estão registradas para participar do sorteio que será realizado na segunda-feira.

Será válida somente uma inscrição por família e de acordo com as regras da CDHU, além de morar ou trabalhar no município há pelo menos cinco anos, os interessados precisam ter renda familiar de um a dez salários mínimos, não ser proprietário de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais.

O sorteio será feito de acordo com urnas separadas de acordo com os critérios da CDHU divididas pelos seguintes grupos: Idosos até 80; Idosos acima de 80 anos; famílias com renda entre 5 a 10 salários mínimos; deficientes; policiais e agentes penitenciários; indivíduos sos; famílias com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos; e, famílias com renda familiar entre 3 a 5 salários mínimos.

De acordo com a Prefeitura, a família sendo sorteada não significa que ela estará garantida, sendo que após deverá apresentar todas as documentações que serão exigidas pela CDHU, sendo que se não for comprovado conforme o que foi informado no ato da inscrição, fica automaticamente desclassificado, entrando o suplente.

A Prefeitura de Flórida Paulista ainda informou que é para as pessoas fiscalizarem quem serão os sorteado e se houver alguma denúncia de pessoas que já possui propriedade, deve denunciar a CDHU que é a responsável pela inscrição, sorteio e efetivação da inscrição.

