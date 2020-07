FLÓRIDA: Prefeito anuncia aquisição de mais uma ambulância através do deputado Ed Thomas

O prefeito Wilson Fróio Júnior informou que a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista acaba de adquirir mais uma ambulância para o setor de Saúde.

Foi adquirido um veículo 0 km de ano de fabricação 2020, motor 1.4 flex tipo furgão – simples remoção, com a finalidade de realizar o transporte com qualidade dos pacientes para tratamento nas unidades de referência. Para a aquisição de mais está ambulância foram utilizados recursos transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com emenda apresentada pelo deputado estadual Ed Thomas atendendo pedido do prefeito Fróio e do vereador Sidnei Gazola.

No processo licitatório realizado pela Prefeitura Municipal o vencedor foi a empresa Proeste Dracena Comércio de Veículos e Peças Ltda, sendo que o valor da ambulância será de R$ 87 mil.

O prefeito Fróio informou que a nova ambulância deve ser entregue nos próximos dias e será incorporada imediatamente a frota municipal. Fróio e o vereador Nei Gazola agradeceram ao deputado estadual Ed Thomas por mais está importante conquista para melhorar o atendimento da população floridense no setor de Saúde.