MARIÁPOLIS: Parque Infantil recebe pinturas e nova fachada de identificação

A atual administração, através do setor de Obras concluiu a pintura geral do parque infantil municipal “Cinthia Rodrigues”, incluindo ainda os brinquedos, muros e alambrados.

O patrimônio público também recebeu uma fachada de identificação, na qual o prefeito destacou ser atendimento a um pedido da família da saudosa “Cinthia Rodrigues”. O pai da homenageada, Nelson Rodrigues esteve no local acompanhado do prefeito Val Dantas e parabenizou o gestor por atender ao pedido da família com a fachada.

Val Dantas declarou a importância da reforma do local, inclusive a identificação. Também informou que pelo motivo da Covid-19 permanece fechado, porém, assim que a pandemia passar o parque será reaberto às crianças.