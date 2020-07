Acidente entre carros mata casal e bebê de cinco meses

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um veículo, com placas de Osasco (SP), seguia sentido capital quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em um carro que estava no sentido contrário da pista. Chovia no momento do acidente.

Ainda segundo a corporação, Beatriz Couto Rodrigues, de 19 anos, e o bebê Cauê Felipe Xavier, que completou cinco meses no dia do acidente, não resistiram à gravidade dos ferimentos. Os dois estavam no carro que foi atingido.

Conforme a polícia, Paulo César de Souza Silva, de 34 anos, que dirigia o veículo de Osasco, também não resistiu e morreu.

O motorista Felipe Xavier da Silva, de 21 anos, e um adolescente de 16 anos, que estavam no mesmo carro que Beatriz e Cauê, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados em estado grave ao pronto-socorro da cidade.

Não foi possível fazer o teste do bafômetro por conta do estado de saúde dos feridos. Felipe morreu no hospital, durante a madrugada desta quinta-feira (30). Já o adolescente passou por avaliação, ficou em observação e teve alta nesta manhã, segundo informações do hospital.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga e enterrados no fim da tarde desta quinta-feira, no Cemitério São João Batista.